Milan Rade Krunic'i kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha Rade Krunic'i renklerine bağladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha Rade Krunic'i renklerine bağladı.
Milan Kulübü, Empoli takımında forma giyen 25 yaşındaki Rade Krunic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milan'ın bu transfer için 8 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Krunic geçen sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı.
- 09.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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