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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Milan 'i kadrosuna kattı

Milan Rade Krunic'i kadrosuna kattı

(Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha 'i renklerine bağladı.

(Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha 'i renklerine bağladı.

Milan Kulübü, Empoli takımında forma giyen 25 yaşındaki Rade Krunic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milan'ın bu transfer için 8 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Krunic geçen sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı.

  1. 09.07.2019
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