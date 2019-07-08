Milan Rade Krunic'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha Rade Krunic'i renklerine bağladı.

Milan Kulübü, Empoli takımında forma giyen 25 yaşındaki Rade Krunic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milan'ın bu transfer için 8 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Krunic geçen sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı.