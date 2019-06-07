EURO 2020 elemelerinde günün sonuçları
07 Haziran 2019, Cuma
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elemelerinde günün sonuçları

EURO 2020 elemelerinde günün sonuçları

() Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi. düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.

() Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi.

düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda , deplasmanda Faroe Adaları'nı , , Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya'nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti.

kokartlı Türk hakem 'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise , konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Çekya-Bulgaristan: 2-1

Karadağ-Kosova: 1-1

B GRUBU

Ukrayna-Sırbistan: 5-0

Litvanya-Lüksemburg: 1-1

D GRUBU

Gürcistan-Cebelitarık: 3-0

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

F GRUBU

Faroe Adaları-İspanya: 1-4

İsveç-Malta: 3-0

Norveç-Romanya: 2-2

G GRUBU

Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1

Avusturya-Slovenya: 1-0

Letonya-İsrail: 0-3

  1. 08.06.2019
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