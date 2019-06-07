EURO 2020 elemelerinde günün sonuçları
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, deplasmanda Faroe Adaları'nı Sergio Ramos, Jesus Navas, Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya'nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Çekya-Bulgaristan: 2-1
Karadağ-Kosova: 1-1
B GRUBU
Ukrayna-Sırbistan: 5-0
Litvanya-Lüksemburg: 1-1
D GRUBU
Gürcistan-Cebelitarık: 3-0
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
F GRUBU
Faroe Adaları-İspanya: 1-4
İsveç-Malta: 3-0
Norveç-Romanya: 2-2
G GRUBU
Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1
Avusturya-Slovenya: 1-0
Letonya-İsrail: 0-3
- 08.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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