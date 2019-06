Hayırlı olsun

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı, 179 oyla seçilen Nihat Özdemir oldu. Diğer aday olmak isteyen isimler gerekli olan 60 imzayı toplayamadığı için kongreye tek aday olarak giren Özdemir, tüm kulüplerin desteğini alarak TFF'nin 42'inci başkanı oldu. Özdemir, "Liyakat temel prensibimiz olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Şeffaf bir şekilde tüm paydaşların görüşlerini alarak yola devam edeceğiz. Çok zor bir işe girdiğim söylendi. TFF kolay bir yer değil farkındayım ama Türk futbolunu yukarı taşımak benim en büyük mükâfatım olacaktır" diye konuştu.



TELEFONUM HERKESE AÇIK

Nihat? Özdemir her kulüp başkanına telefonunun açık olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle bitirdi: Hep iyi takımlar kurmaya çalıştım. İletişimin gücüne inandım. Telefonum herkese açıktır. Yakından tanıyan herkes bilir. Önümüzdeki dönemde kırgınlıkları unutup hedefe odaklanmalıyız. Türkiye çok büyük bir ülkedir ama maalesef enerjimizi israf ediyoruz. Ülkemizi saygın yere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır. Yapacağımız çok fazla iş var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın.



FFP'YE UYMALIYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF seçiminde UEFA'nın Finansal Fair-Play şartlarına vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Futbol içerisinde rakamlar artık milyar dolarlar seviyelerinde. Futbol ekonomisi bir ihtisas bir uzmanlık alanı olarak etkin çalışmalarla önümüzde duruyor. Bu büyüklüğün içini dolduracak, bu global oyunda ki varlığımızı arttıracak yapısal değişimlere her geçen gün ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, devrim niteliğinde çok bir tesisleşme söz konusu. Avrupa'nın en modern tesisleri ve statları ülkemizde. Finansal fair play şartlarına hakim olmalıyız Nitelikli ve doğru yöneticilerle birlikte bu sorunları birliğimiz beraberliğimizi esas alarak aşmalıyız" diye konuştu.



GÖZBEBEĞİMİZ

Bakan ?Kasapoğlu, A milli takımın EURO 2020'ye katılacağına inandığını söyledi: Milli takımımız göz bebeğimiz. EURO 2020'ye katılmak için oynuyorlar. Şenol hocamızın ve futbolcularımızın bu zorlu süreci başarıyla taçlandıracaklarına gönülden inanıyoruz.



80 MİLYONLUK 'HİKÂYE'

Güreli, Ali Koç'un "Yayıncı kuruluşla 80 milyonluk konu var" sözlerini yanıtladı.

TFF eski Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Koç'un "Yayıncı kuruluş ile 80 milyonluk konu var" sözlerine tepki gösterdi. Koç'tan sonra söz alan Güreli, "Meşhur 80 milyon dolarlık hikaye çok yanlış bir şekilde aktarıldı. Bir konuyu eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak lazım. İhale için 9 kişilik komisyon kuruldu. Digitürk dışında 500 milyon dolar verecek hiçbir kuruluş yoktu. Bize yıllarca destek vermiş Digitürk'ü ihalede tutabilmek için Tahkim'e gittik. TFF'nin uğratıldığı 1 liralık zarar yoktur. 232 milyon TFF'nin kararıyla kulüplerden ya alınır, ya da alınmaz. Yeni yönetim buna karar verir. Yapılan eleştiriler belgesiz ve mesnetsizdir" ifadelerini kullandı.



GÜMÜŞDAĞ: İSABETLİ KARAR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir'in yönetim kurulunda Hamit Altıntop'un olmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "TFF oldukça zor bir görevdir. Nihat Özdemir'e de sabır ve başarı diledim. Hamit'in olması isabetli" dedi.



ARTIK TOP BİZDE

TFF yöneticisi olan eski futbolcu Hamit Altıntop şöyle konuştu: "Nasıl bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Nihat Özdemir'e teşekkür ederim bana kadrosunda yer verdiği için. Artık top bizde. Türk futbolu için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



DİLMEN İSTEMEDİ

Nihat Özdemir, yorumcu Rıdvan Dilmen'e TFF'de görev vermek istediklerini ancak teklifin kabul görmediğini söyledi. Başkan Özdemir, "Evet, kendisiyle görüştük fakat sağlık sorunları nedeniyle görev alamayacağını ifade etti" diye konuştu.



İBRA EDİLDİLER

TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. Kongrede Yıldırım Demirören ile Hüsnü Güreli ayrı ayrı ibra edildi.





NİYE TAZMİNAT VERDİNİZ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimde Nihat Özdemir'e destek verdi ve "Nihat Özdemir'e hayırlı olsun diyoruz. Fenerbahçe olarak yanınızdayız ve bir adım daha öne gidiyorum, emrinizdeyiz diyorum" diye konuştu. Ali Koç, isim vermeden TFF'nin Fatih Terim'e ödediği tazminata değindi ve "Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkânı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı?" şeklinde görüş belirtti.