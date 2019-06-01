Spor dünyasını sarsan ölüm... Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti!
İspanya La Liga takımı Sevilla, 35 yaşındaki oyuncu Jose Antonio Reyes ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Son olarak La Liga 2 ekiplerinden Extremadura forması giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir döneme damga vuran ve aktif sporculuk yaşantısını İspanya 2. Lig ekiplerinden Extremadura'da sürdüren yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevilla'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Reyes kariyeri boyunca 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga Kupası ve 5 kez UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.
UEFA'DAN SAYGI DURUŞU KARARI
UEFA, bu akşam iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool arasındaki Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenecek seremonide, bugün trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması yönünde karar aldı.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ
Galatasaray 2011 yılında Reyes ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirse de transferi sonuçlandıramamıştı.
JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?
Reyes, 1 Eylül 1983'te İspanya'nın Utrera kentinde dünyaya geldi.
35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes, Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi takımların formasını giymişti.
İspanya milli takım formasını 22 kez giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde12 kupa kazandı.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 16:15
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Yusuf Yazıcı büyüledi
Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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