Spor dünyasını sarsan ölüm... Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti!

Bir döneme damga vuran ve aktif sporculuk yaşantısını İspanya 2. Lig ekiplerinden Extremadura'da sürdüren yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevilla'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Reyes kariyeri boyunca 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga Kupası ve 5 kez UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.

UEFA'DAN SAYGI DURUŞU KARARI

UEFA, bu akşam iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool arasındaki Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenecek seremonide, bugün trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması yönünde karar aldı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray 2011 yılında Reyes ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirse de transferi sonuçlandıramamıştı.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

Reyes, 1 Eylül 1983'te İspanya'nın Utrera kentinde dünyaya geldi.

35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes, Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi takımların formasını giymişti.

İspanya milli takım formasını 22 kez giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde12 kupa kazandı.