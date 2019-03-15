Çin'de Cannavaro dönemi
15 Mart 2019, Cuma
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'de Cannavaro dönemi

Çin'de Cannavaro dönemi

Milli Takımı'nın başına İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro getirildi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi'nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro'nun getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Parma, Inter, ve 'ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştırmaya devam edecek.

Ocak ayında Asya Kupası çeyrek finalinde İran'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro'ya danışmanlık yapacak.

Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland ile karşılaşacak.


  1. 15.03.2019
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