Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti
24 Ocak 2019, Perşembe
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'ın eski kalecisi hayatını kaybetti

Bir dönem 'ın da kalesini koruyan , 44 yaşında hayatını kaybetti.

() ' vefat etti' başlığı ile internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'nin mesajı şöyle;

"Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ
1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.

  1. 24.1.2019 20:41
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