Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'Göksel Gencer vefat etti' başlığı ile internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'nin mesajı şöyle;

"Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ

1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.

