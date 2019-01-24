Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti
Bir dönem Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Göksel Gencer, 44 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'Göksel Gencer vefat etti' başlığı ile internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.
TFF'nin mesajı şöyle;
"Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ
1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.
- 24.1.2019 20:41
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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