UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Uluslar Ligi'nde günün maçları!

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!

    Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası 7 maçla başladı.

    'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6'ncı haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma yapıldı. ve , Portekiz'in ardından turnuvada yarı finale çıkan takımlar oldu.

    İsviçre, A Ligi 2'nci Grup'ta konuk ettiği 'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

    A Ligi 4'üncü Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü.

    , daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2'nci Grup lideri Finlandiya'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2'nci sırayı elde etti.

    D Ligi 2'nci Grup'ta San Marino'yu 2-0 yenen Belarus, 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

    Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1'inci Grup'ta , 'yı ağırlayacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A LİGİ

    2'nci Grup: İsviçre-Belçika: 5-2

    4'üncü Grup: İngiltere-Hırvatistan: 2-1

    B LİGİ

    3'üncü Grup: Kuzey İrlanda-Avusturya: 1-2

    C LİGİ

    2'nci Grup: Macaristan-Finlandiya: 2-0

    Yunanistan-Estonya: 0-1

    D LİGİ

    2'nci Grup: San Marino-Belarus: 0-2

    Moldova-Lüksemburg: 1-1

    1. 19.11.2018 01:33
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