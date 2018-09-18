Maradona'nın takımı farklı galibiyetle başladı
Diego Maradona'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Meksika temsilcisi Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 yendi
Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Maradona'nın çalıştırdığı Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup etti.
Son olarak geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştıran Maradona, yaklaşık iki hafta önce teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Dorados ile ilk maçından mutlu ayrıldı.
Ligin 8. hafta mücadelesinde Dorados, Ekvadorlu golcüsü Vinicio Angulo'nun hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.
Bu galibiyetle Dorados, 15 takımın yer aldığı ligde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.
(Maradona'nın maç sonundaki sevinci...)
- 18.9.2018 11:06
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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