Maradona'nın takımı farklı galibiyetle başladı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Maradona'nın takımı farklı galibiyetle başladı

    Maradona'nın takımı farklı galibiyetle başladı

    'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği temsilcisi Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 yendi

    Arjantin'in efsane futbolcularından 'nın çalıştırdığı İkinci Lig ekiplerinden Dorados, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup etti.

    Son olarak geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştıran Maradona, yaklaşık iki hafta önce teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Dorados ile ilk maçından mutlu ayrıldı.

    Ligin 8. hafta mücadelesinde Dorados, Ekvadorlu golcüsü Vinicio Angulo'nun hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Tapachula'yı 4-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

    Bu galibiyetle Dorados, 15 takımın yer aldığı ligde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.

    Maradona'nın sevinci
    (Maradona'nın maç sonundaki sevinci...)

    1. 18.9.2018 11:06
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