Üç büyüklerden Ata'yı anma mesajı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinden sonsuza dek yürüyecekleri belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.







Galatasaray Kulübünün açıklamasında Atatürk'ün özlemle anıldığı aktarılarak, "Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk düşünce, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.







Beşiktaş Kulübünün ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."







