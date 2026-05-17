Nice-Metz maçı CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Allianz Riviera'da adeta bir sinir harbi yaşanacak. Sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kalan ve kendisini bir anda düşme korkusunun kalbinde bulan ev sahibi Nice, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip için bu 90 dakika, lig geleceğini belirleyecek tek şans. Teknik Direktör Claude Puel ve öğrencilerinin sahadan mutlak 3 puanla ayrılması, ardından da gözünü aynı puandaki Auxerre'in alacağı sonuca dikmesi gerekiyor. Taraftarının tribünleri tamamen doldurarak itici güç olacağı bu kritik randevuda Nice, erken gol bulup rahatlamak niyetinde. Konuk ekip Metz cephesinde ise hüzünlü bir veda maçı oynanacak. Bu sezon 33 maçta sadece 3 galibiyet alabilen ve 16 puanla ligin dibine demir atan konuk ekip, Ligue 2'ye düşmekten kurtulamadı. Sahaya tamamen stressiz, baskıdan uzak ve formalite icabı çıkacak olan Metz, yine de sezonun ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Nice'a karşı son bir sürpriz daha yapıp lige moralli veda etmek istiyor. İşte Nice-Metz maçının detayları!

Nice-Metz MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Nice-Metz maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Nice-Metz MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Nice-Metz MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice-Metz maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.