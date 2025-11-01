CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Nice maçı CANLI İZLE | Ligue 1 PSG - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Nice maçı CANLI İZLE | Ligue 1 PSG - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in heyecan dolu maçlarından biri olan PSG - Nice, futbolseverlerle buluşuyor. Ev sahibi ekip, sahasında yıldız isimleriyle mücadele ederek galibiyet peşinde koşarken, Nice deplasmanda sürpriz yapmayı planlıyor. Peki, PSG - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Nice maçı nasıl izlenir?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:51 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:57
PSG - Nice maçı CANLI İZLE | Ligue 1 PSG - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in heyecan dolu maçlarından biri olan PSGNice, futbolseverlerle buluşuyor. Ev sahibi ekip, sahasında yıldız isimleriyle mücadele ederek galibiyet peşinde koşarken, Nice deplasmanda sürpriz yapmayı planlıyor. Futbolseverler, Ligue 1 PSG - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Bu akşam oynanacak olan Ligue 1 PSG - Nice maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

PSG - Nice maçını takip etmek için tıklayınız.

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa'da haftanın dikkat çeken maçında PSG - Nice kozlarını paylaşıyor. Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

PSG - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Paris St. Germain-OGC Nice maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 PARIS ST. GERMAIN-OGC NICE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

