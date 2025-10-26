CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Rennes ile Nice karşı karşıya gelecek. Son 4 maçta beraberlik alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Nice ise 11 puanla aynı sahip rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Rennes-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Rennes, sahasında Nice'i konuk edecek. Son 4 maçını berabere tamamlayan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor ve taraftarına üç puan sevincini yaşatmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Nice ise üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 11'e çıkarmayı ve Rennes'in önüne geçmeyi amaçlıyor. İki takımın da kritik öneme sahip bu mücadelesi, ligde üst sıraları yakından ilgilendiriyor ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Rennes-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Rennes-Nice maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Opsiyonu...
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide...
Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Opsiyonu... 13:18
G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! G.Saray-Göztepe maçı öncesi son notlar! 13:13
Fiorentina-Bologna maçı ne zaman? Fiorentina-Bologna maçı ne zaman? 12:16
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! 12:29
Göztepe'den film tadında paylaşım! Göztepe'den film tadında paylaşım! 12:40
F.Bahçe ile anılıyordu! Transfer şartları... F.Bahçe ile anılıyordu! Transfer şartları... 13:01
Daha Eski
Everton-Tottenham maçı detayları! Everton-Tottenham maçı detayları! 11:28
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! 11:30
Malezya'da kazanan Marquez! Malezya'da kazanan Marquez! 11:35
Torino-Genoa maçı ne zaman? Torino-Genoa maçı ne zaman? 11:42
Kenan Yıldız için 100 milyon euro! Kenan Yıldız için 100 milyon euro! 11:57
Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide... Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide... 12:02