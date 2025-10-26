CANLI SKOR ANA SAYFA
Lyon-RC Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-RC Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon ile RC Stasbourg karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını da kaybeden ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak puanını 19'a çıkartmayı hedefleyen RC Strasbourg ise hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Lyon-RC Strasbourg maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:49
Lyon-RC Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşanacak. Lyon, evinde RC Strasbourg'u ağırlayacak. Son iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek ve taraftarlarına galibiyet sevincini yaşatmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak RC Strasbourg ise kritik maçı kazanarak puanını 19'a yükseltmeyi ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hatalardan uzak, disiplinli bir oyun sergilemeyi planlayan konuk ekip, Lyon karşısında sürpriz yapmak istiyor. Peki, Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Lyon-RC Strasbourg maçı 26 Ekim Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

