Lyon-RC Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşanacak. Lyon, evinde RC Strasbourg'u ağırlayacak. Son iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek ve taraftarlarına galibiyet sevincini yaşatmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak RC Strasbourg ise kritik maçı kazanarak puanını 19'a yükseltmeyi ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hatalardan uzak, disiplinli bir oyun sergilemeyi planlayan konuk ekip, Lyon karşısında sürpriz yapmak istiyor. Peki, Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Lyon-RC Strasbourg maçı 26 Ekim Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.