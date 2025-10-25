CANLI SKOR ANA SAYFA
LENS - MARSILYA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LENS - MARSILYA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta. Zirvede yer alan Marsilya, 4. sıradaki Lens ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesinde kritik önem taşıyan mücadelede Lens, zirveye çıkmak için tüm kozlarını kullanacak. Aralarında 2 puan fark bulunan iki takımdan konuk ekip ise ilk sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Son maçında, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Sportin CP'ye 2-1 yenilen Marsilya, ligdeki tek mağlubiyetini ise Lyon deplasmanında aldı. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:46
LENS - MARSILYA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lens, Ligue 1'in 9. haftasında ligin ilk sırasındaki Marsilya'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadeleden 3 puanı alacak takım, ilk sıraya yerleşerek şampiyonluk yolunda büyük adım atmış olacak. Marsilya, şimdiye dek ligde sadece tek yenilgi ile 18 puan ve +14 averaja sahipken Lens ise 16 puan ve +5 averajla 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 2 kez puan kaybı yaşayan ev sahibi, son 4 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LENS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens - Marsilya maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Nefeslerin tutulduğu Stade Bollaert-Delelis'teki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.

LENS - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı Lens - Marsilya maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LENS - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Marsilya: Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri; O'Riley, Nadir; Greenwood, Gomes, Paixao; Maupay

