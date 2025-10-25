LENS - MARSILYA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Lens, Ligue 1'in 9. haftasında ligin ilk sırasındaki Marsilya'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadeleden 3 puanı alacak takım, ilk sıraya yerleşerek şampiyonluk yolunda büyük adım atmış olacak. Marsilya, şimdiye dek ligde sadece tek yenilgi ile 18 puan ve +14 averaja sahipken Lens ise 16 puan ve +5 averajla 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 2 kez puan kaybı yaşayan ev sahibi, son 4 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LENS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lens - Marsilya maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Nefeslerin tutulduğu Stade Bollaert-Delelis'teki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.
LENS - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı Lens - Marsilya maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
LENS - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Lens: Risser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard
Marsilya: Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri; O'Riley, Nadir; Greenwood, Gomes, Paixao; Maupay