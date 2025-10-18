CANLI SKOR ANA SAYFA
Marsilya 6-2 Le Havre | MAÇ SONUCU - ÖZET

Marsilya 6-2 Le Havre | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Marsilya evinde Le Havre'yi 6-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 00:08
Marsilya 6-2 Le Havre | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligi'nin 8. haftasında Marsilya, evinde Le Havre ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maçı 6-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya'nın galibiyet golleri 35, 67, 72, 76. dakikalarda Mason Greenwood, 88. dakikada Robinio Vaz ve 90+3. dakikada Michael Amir Murillo'dan geldi. Konuk takımın sayılarını ise 24. dakikada Yassine Kechta ve 90+2. dakikada Abdoulaye Toure kaydetti. Öte yandan Le Havre'da Gautier Lloris 36. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Marsilya 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Le Havre ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

2
