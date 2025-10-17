LIGUE 1 | PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1, milli aranın ardından zirveye oynayan iki takım ile açılışı yapıyor. Ligde en üst sırada yer alan Paris Saint Germain, 9. haftanın ilk maçında, 3. sıradaki Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Aralarında yalnızca 1 puan farkı bulunan rakipler, 1. sıra için kritik öneme sahip maçta mutlak galibiyetle sahadan ayrılarak 3 puanı kendi hanesine yazdırmak istiyor. İşte PSG - Strasbourg maçının detayları...

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Strasbourg maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Clement Turpin düdük çalacak.