CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 LIGUE 1 | PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIGUE 1 | PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de milli aranın sona ermesiyle heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında PSG, Parc des Princes'te Strasbourg'u konuk edecek. Ligde zirveye yerleşen ev sahibi, 7 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puana ulaştı. Konuk rakım ise aldığı 2 mağlubiyet ile 15 puanın sahibi olarak 3. sırada yer alıyor. Zorlu mücadelede galip gelen takım, zirve yarışında kritik avantaja sahip olacak. Peki PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LIGUE 1 | PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1, milli aranın ardından zirveye oynayan iki takım ile açılışı yapıyor. Ligde en üst sırada yer alan Paris Saint Germain, 9. haftanın ilk maçında, 3. sıradaki Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Aralarında yalnızca 1 puan farkı bulunan rakipler, 1. sıra için kritik öneme sahip maçta mutlak galibiyetle sahadan ayrılarak 3 puanı kendi hanesine yazdırmak istiyor. İşte PSG - Strasbourg maçının detayları...

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Strasbourg maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Clement Turpin düdük çalacak.

ASpor CANLI YAYIN

Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha!
Mourinho gitti transfer yattı!
DİĞER
Galatasaray'da Icardi ve Osimhen'in dev kapışması! İstatistikler ortaya çıktı...
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! 10:33
Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor 10:05
Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! 09:57
Mourinho'nun bir skandalı daha ortaya çıktı! Mourinho'nun bir skandalı daha ortaya çıktı! 09:53
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! 09:40
Daha Eski
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24