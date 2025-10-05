CANLI SKOR ANA SAYFA
Monaco-Nice maçı izle | Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Monaco-Nice maçı izle | Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Monaco ile Nice karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Monaco-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 13:20
Monaco-Nice maçı izle | Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Monaco-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Monaco ile Nice, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Monaco-Nice maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında oynanacak Monaco-Nice maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.15'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

