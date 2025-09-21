Le Havre-Lorient maçı izle | Le Havre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Le Havre-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Le Havre ile Lorient, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Le Havre-Lorient maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Le Havre-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Le Havre-Lorient maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.