Le Havre-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Le Havre-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Le Havre, güçlü rakibi Nice'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Le Havre-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında oynanacak Le Havre-Nice maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.