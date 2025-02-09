Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Angers - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Angers ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - MARSILYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Marsilya maçı 9 Şubat Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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