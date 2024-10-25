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Haberler Fransa Ligue 1

Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile Le Havre, 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:40
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Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 9. haftada Rennes ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - Le Havre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Le Havre maçı 25 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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