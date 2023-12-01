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Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana ağlarına attığı golün ardından 10 golle, takımının Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 11:58
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Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Fransız takımının sosyal medya paylaşımında, "Lille'in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı." ifadesi kullanıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında dün Lille, deplasmanda oynadığı Olimpija Ljubljana maçını 2-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella, 75. dakikada ise Yusuf Yazıcı kaydetti.

26 yaşındaki milli futbolcu, dünkü Avrupa maçında attığı gol ile Lille'in tarihine geçti. Yazıcı, 10 golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Lille'de 2002-2006 yılları arasında forma giyen Matt Moussilou, Fransız takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.

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