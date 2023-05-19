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Lyon 3–1 Monaco (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Fransa Ligue 1’in 36. haftasında Lyon, 1-0 geriye düştüğü maçta Monaco’yu Ben Yedder, Barcola ve Cherki’nin golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 23:53
Lyon 3–1 Monaco (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lyon ve Monaco karşı karşıya geldi.

Park Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Monaco maçın henüz 2. dakikasında 1-0 öne geçti. Monaco'nun kazandığı penaltı atışını Wissam Ben Yedder gole çevirdi.

Lyon, 38. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan takım ev sahibi ekip oldu. Maxence Caqueret'in 57. dakikada attığı golle Lyon 2-1 öne geçti. 79. dakikada Ryan Cherki, farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lyon mücadeleyi 3-1 kazandı.

Haftaya 7. sırada giren Lyon bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti. 4. sıradaki Monaco ise 65 puanda kaldı.

Ligin 37. haftasında Lyon, sahasında Reims'i ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Rennes'e konuk olacak.

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