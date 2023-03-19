Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Marsilya maçı 19 Mart Pazar günü saat 22.45'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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REIMS - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Reims

Diouf; Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet; Matusiwa, Lopy; Ito, Munetsi, Flips; Balogun

Marsilya

Lopez; Mbemba, Bailly, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Under, Malinovskyi; Sanchez