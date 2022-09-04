Haberler Fransa Ligue 1 Troyes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Troyes ile Rennes karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Troyes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:01
Troyes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Troyes ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Rennes maçı 4 Eylül Pazar günü saat 18.05'te beIN SPORTS 2 MAX'ta canlı yayınlanacak.

TROYES - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Gallon; Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Yade; Odobert, Kouame, Tardieu, Ripart; Balde

Rennes

Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Meling; Doue, Santamaria, Tait; Bourigeaud, Sulemana, Terrier

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