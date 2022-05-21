Haberler Fransa Ligue 1 PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Kylian Mbappe ile yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Uzun süredir adı Real Madrid ile anılan Mbappe, PSG ile 3 yıllık kontrata imza attı. Öte yandan Fransız basını, 23 yaşındaki oyuncunun futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sözleşmeye imza attığını iddia etti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:19 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:05
PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

23 yaşındaki futbolcunun uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Real Madrid'in transfer için 200 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyordu.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

PSG İLE ANLAŞMAYA VARDI!
L'Equipe, Mbappe'nin Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardığını ve İspanyol devine transfer olmayacağını yazdı.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

REAL MADRID İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası Norveçli futbolcu için kapılar kapanırken Mbappe'nin transferi de gerçekleşmezse Real Madrid futbol dünyasının iki yeni yıldızını da elinden kaçırmış olacak.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

TARİHE GEÇECEK İMZA!
Eurosport'un haberine göre ise Kylian Mbappe, PSG'nin astronomik teklifini kabul etti.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

İddiaya göre Mbappe, Fransız ekibinden imza parası olarak 300 milyon euro elde edecek.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun senelik 100 milyon euro'ya imza atacağı konuşuluyor.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Mbappe böylece futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

ANCELOTTI'DEN MBAPPE YORUMU!
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Mbappe'yle ilgili gelen soruya 'Şampiyonlar Ligi finalini düşünüyoruz' yanıtını vermişti.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

İtalyan hoca, "Herkes bana Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili sorular soruyor ve bunun için heyecanlıyız.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

14. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var. Konuyla ilgili her şeyi anlayabiliyorum ancak finale odaklandık ve dışarıda olan şeylerin bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Mbappe son yıllarda Avrupa futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterililiyor.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

2018'de, daha 20 yaşını doldurmamışken, Fransa'nın dünya kupasını kazanan kadrosunun önemli bir parçasıydı.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Mbappe bu sezon Paris Saint Germain formasyla 36 gol attı ve 26 asist yaptı.

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Mbappe'nin menajeri ve annesi Fayza Lamari: "Real Madrid'le resmi olarak bitmiş bir anlaşmamız hiçbir zaman olmadı."

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Kylian Mbappe'nin Florentino Perez'e gönderdiği kısa mesaj: "PSG'de kalmaya karar verdiğimi bildiririm. Bana çocukluğumdan beri hayranı olduğum Real Madrid kulübünde oynama fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum"

PSG Mbappe'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

PSG'DEN RESMİ AÇIKLAMA!
Fransız devi PSG, Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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