Son dakika spor haberi: Christophe Galtier'den Burak Yılmaz için transfer sözleri!

Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice'in tecrübeli çalıştırıcısı Christophe Galtier, eski öğrencisi Burak Yılmaz'ın transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında çıkan açıklamalara göre; Burak Yılmaz'ı takımında görmeye sıcak baktığını kaydeden Galtier " "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı."

"BURAK KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Lille'in yeni hocası Jocelyn Gourvennec da, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında konuşmuştu.

Jocelyn Gourvennec, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerine yer vermişti.