Son dakika spor haberleri | Burak Yılmaz Lionel Messi'ye karşı! Lille PSG maçı ne zaman?

Çocuk yaşta sırtına geçirdiği Barcelona'dan, La Liga yönetiminin maddi kısıtlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, tam 21 yıl sonra başka bir kulübün formasını terletecek.

Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Verratti, Wijnaldum, Di Maria, Mbappe ve Neymar gibi üst düzey yıldızlarla forma giyecek.

Şampiyonlar Ligi hayaline iki yıldır çok yaklaşan ancak ilk olarak finalde Bayern Münih'e, geçtiğimiz sezon ise yarı finalde Manchester City'ye kaybeden PSG, bu yıl kupanın favorisi konumunda.

Fransız devi geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğunu ise temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e kaybetmişti.

LILLE PSG MAÇI NE ZAMAN?

Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer olmasıyla Lille - PSG maçı merak edilmeye başlandı. İki ekip ligin 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Ekim ayının sonunda oynanacak olan karşılaşma Parc Des Princes'te oynanacak.