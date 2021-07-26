Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den transfer sözleri! "Burak Yılmaz ile konuştum..."

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren milli oyuncumuz Cengiz Ünder, transfer olduğu Marsilya'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Cengiz Ünder: Roma'da iki harika sezon geçirdim ancak teknik direktörün değişmesi sonrasında zorluklar yaşadım. Burada başkan ve teknik direktörle konuştuktan sonra, benimle gerçekten çalışmak istediklerini hissettim, buraya gelmemin nedeni buydu. Mutluyum, güzel bir sezon geçirmek istiyorum.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAYI HAK EDİYORLAR"

"Marsilya taraftarlarının ne kadar ateşli olduğunu biliyorum, çocukluğumdan beni bana bunu anlatıyorlar. Ayrıca Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız kulübüdür. Her yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorlar, bu yolda katkı vermeyi umuyorum."

"Sampaoli'nin talepleri benim için makul. Genelde sağda oynuyorum ancak ortaya gelmeyi de severim, top taşırım. Ortada da iyiyim. Önümüzdeki günlerde takımdaki yerimi bulmayı umuyorum."

"FİZİKSEL OLARAK İYİYİM"

"Geçen yıl Leicester'da çok oynayamadım ancak iyi bir tecrübeydi. İngiliz futbolunun nasıl olduğunu gördüm. Fiziksel olarak iyiyim, sezon başında hazır olacağım. Velodrome'da seyirciler önünde oynamak için sabırsızım."

"TARAFTARA NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERECEĞİM"

"Marsilya'daki taraftarlar, Türkiye'deki taraftarlar gibi. Benim gibi genç bir oyuncu için bu ekstra bir motivasyon sağlıyor. Takım için çok daha fazla savaşmanı sağlıyor. Onlara neler yapabileceğimi göstereceğim."

Bu sezon çok kaliteli genç oyuncularımız var. Payet gibi tecrübeli bir oyuncunun katkısı da önemli. Marsilya Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor, bizim hedefimiz bu.

"BURAK YILMAZ İLE KONUŞTUM..."

Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın burada olması nedeniyle Ligue 1 ile daha çok ilgilenmeye başladım. Burak Yılmaz ile konuştum, bana Marsilya'da neler gördüğünü anlattı. En sık kullandığı kelime, "Ateşli" oldu. Ama yine de en önemlisi başkan ve teknik direktör Sampaoli ile olan görüşmemdi, beni motive eden buydu.



