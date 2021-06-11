Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Luis Campos'tan Burak Yılmaz itirafı! "Falcao'nun yerine onu düşündük ama..."

Son dakika spor haberi: 'tan itirafı! "Falcao'nun yerine onu düşündük ama..."

Son dakika spor haberleri... Geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi 'e transfer olarak burada şampiyonluk yaşayan , hala basınının gündeminde. Milli futbolcuyu Lille'e getiren , tecrübeli isimle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:01
Son dakika spor haberi: Luis Campos'tan Burak Yılmaz itirafı! "Falcao'nun yerine onu düşündük ama..."

'de formasıyla şampiyonluk yaşayan , Fransız basınının gündeminden düşmüyor. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu hakkında çarpıcı bir itiraf geldi.

Burak Yılmaz'ı Lille'e getiren isim olan Luis Campos, oyuncuyu Galatasaray forması giydiği dönemde keşfettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

2013 baharıydı. , 'nde 'la karşılaşacaktı. Ben de o dönem rakibi analiz ediyordum. Burak'ın zaten o dönemde de iyi bir kariyeri vardı ama onu o zaman keşfettim. Ardından 'ya bahsettim. O günden beri, hayran kaldım. 'da çalışırken Falcao sakatlandığında yerine 'u ya da Burak Yılmaz'ı almayı düşündük ama maaşı çok yüksekti. Zaten yıldız bir oyuncuydu. 'nın 5 büyük ligine çok geç geldi.

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