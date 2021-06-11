Son dakika spor haberi: Luis Campos'tan Burak Yılmaz itirafı! "Falcao'nun yerine onu düşündük ama..."

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Fransız basınının gündeminden düşmüyor. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu hakkında çarpıcı bir itiraf geldi.

Burak Yılmaz'ı Lille'e getiren isim olan Luis Campos, oyuncuyu Galatasaray forması giydiği dönemde keşfettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

2013 baharıydı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacaktı. Ben de o dönem rakibi analiz ediyordum. Burak'ın zaten o dönemde de iyi bir kariyeri vardı ama onu o zaman keşfettim. Ardından Mourinho'ya bahsettim. O günden beri, hayran kaldım. Monaco'da çalışırken Falcao sakatlandığında yerine Berbatov'u ya da Burak Yılmaz'ı almayı düşündük ama maaşı çok yüksekti. Zaten yıldız bir oyuncuydu. Avrupa'nın 5 büyük ligine çok geç geldi.

