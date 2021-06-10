Haberler Fransa Ligue 1 Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum PSG'ye transfer oldu!

'dan ayrılan 'ye transfer oldu!

devi Paris Saint-Germain (), 'da forma giyen orta saha oyuncusu 'u kadrosuna kattı. Hollandalı futbolcu, PSG ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:31
Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum PSG'ye transfer oldu!

(Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (), 'da forma giyen orta saha oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde , ve formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

ekibinde , ve zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.



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