Korku gecesi!

Fransa'da akıl almaz olay... PSG'nin Nantes ile oynadığı mücadelenin 62. dakikasında Fransız devinin sportif direktörü Leonardo tribünden, teknik direktör Pochettino'ya seslendi. Di Maria'yı oyundan alması gerektiğini söyledi. Arjantinli yıldıza açıklama yapan Leonardo evine hırsız girdiğini ve ailesinin rehin tutulduğunu belirtti. Di Maria'nın ağlayarak evine gittiği sırada hem Fransız basınına hem de sosyal medyaya trajik haberler düştü. Neyse ki gerçek Di Maria eve geldiğinde anlaşıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



DI MARIA'NIN EŞİ ŞOKA GİRDİ

RMC'nin haberine göre hırsızlar, Angel Di Maria'nın evinde rahatlıkla dolaştılar. Polis kaynaklarına göre hırsızlar 500 bin Euro'ya yakın bir parayı çaldılar. Ayrıca evdeki kasayı da yanlarında götürdüler. Kasanın içinde de birçok değerli saat ve takımın yer aldığı kaydedildi. Haberlerde ailenin kısa bir süre rehin tutulduğu ancak şiddet görmedikleri detayı da paylaşıldı. Di Maria'nın eşinin bu olay sonrası şoka girdiği kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen eşinin Fransa'dan ayrılmak istediği de belirtildi. Futbol dünyası da Di Maria'ya destek mesajı attı.



Sportif direktör Leonardo, teknik direktör Pochettino'ya tribünden seslenerek Di Maria'yı hemen oyundan alması gerektiğini söyledi.