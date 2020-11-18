Neymar'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Brezilyalı yıldız şarkıcı Gabily ile birlikte

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, özel hayatıyla yine gündem olmayı başardı. Yıldız futbolcu Brezilya basınından Extra'nın haberine göre; ülkenin tanınan şarkıcılarından Gabily ile sevgili...

İkilinin ilişkisinin Neymar'ın pandemi döneminin başlarında Instagram üzerinden attığı mesajla başladığı iddia edildi. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan çift, karantina esnasında Brezilya'da milyon dolarlık bir villada kaldı. Ardından Gabily'nin Paris'e gelerek bir otele yerleştiği ifade ediliyor.

Neymar'ın, 25 yaşındaki şarkıcıyı ailesi ve bazı arkadaşlarıyla da tanıştırdığı kaydedildi.



