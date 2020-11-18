Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Brezilyalı yıldız şarkıcı Gabily ile birlikte

'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Brezilyalı yıldız şarkıcı Gabily ile birlikte

Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , futbol gündeminde olduğu kadar magazinin de gündemini sıkça meşgul ediyor. Özel hayatıyla daha önce de gündeme gelen süperstar, bu kez yeni sevgilisiyle şaşırttı. Neymar'ın, Brezilyalı şarkıcı Gabily ile birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin ilişkisi ise iddialara göre Neymar'ın, 25 yaşındaki şarkıcıya sosyal medyadan attığı mesajla başladı. İşte Neymar'ın 'da gündem olan yeni aşkı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:07
Neymar'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Brezilyalı yıldız şarkıcı Gabily ile birlikte

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain'de forma giyen , özel hayatıyla yine gündem olmayı başardı. Yıldız futbolcu basınından Extra'nın haberine göre; ülkenin tanınan şarkıcılarından Gabily ile sevgili...

İkilinin ilişkisinin Neymar'ın pandemi döneminin başlarında üzerinden attığı mesajla başladığı iddia edildi. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan çift, karantina esnasında Brezilya'da milyon dolarlık bir villada kaldı. Ardından Gabily'nin Paris'e gelerek bir otele yerleştiği ifade ediliyor.

Neymar'ın, 25 yaşındaki şarkıcıyı ailesi ve bazı arkadaşlarıyla da tanıştırdığı kaydedildi.


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