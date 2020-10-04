Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

0-3 | MAÇ SONUCU

Fransa Lig 1'in 6. haftasında , deplasmanda 'un konuğu oldu. ve 'in gol attığı, 'nın sonradan oyunca girdiği karşılaşmadan Lille, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 18:41
Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) , milli futbolcular ve 'in gol attığı maçta 'u 3-0 yendi.

Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.

Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.

Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.

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