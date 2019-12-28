Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret
Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Villa Stuart Spor Kliniği'nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi.
Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma'da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği'nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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