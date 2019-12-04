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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Saint-Germain ile iş birliği yaptı

Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı

Fransa Ligue 1'in önde gelen ekiplerinden Saint-Germain, ile 3 yıllığına iş birliği yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, ", dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), ile iş birliği yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Ruanda ve Paris Saint-Germain, ilan ettiği yeni iş birliği aracılığıyla dünyayı Ruanda'nın heyecan verici değişiminin bir parçası olmaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.

  1. 04.12.2019
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