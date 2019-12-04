Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı

Fransa Ligue 1'in önde gelen ekiplerinden Paris Saint-Germain, Ruanda ile 3 yıllığına iş birliği yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Ruanda ve Paris Saint-Germain, ilan ettiği yeni iş birliği aracılığıyla dünyayı Ruanda'nın heyecan verici değişiminin bir parçası olmaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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