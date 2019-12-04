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Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
Fransa Ligi 16'ıncı hafta maçında Lille deplasmanda Lyon'a konuk oldu. Fransız ekibinde forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78'inci dakikada oyuna girmiş ve zorlu rakibe karşı gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında da Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir karara imza attı.
4 Aralık 2019 Çarşamba 00:03
Güncelleme: 04.12.2019 00:03
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Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk olmuştu.
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Ev sahibi takım, 17. dakikada MauroIcardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya gerilmiti.
Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girmişti.
Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık.