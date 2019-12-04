Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!

Fransa Ligi 16'ıncı hafta maçında Lille deplasmanda Lyon'a konuk oldu. Fransız ekibinde forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78'inci dakikada oyuna girmiş ve zorlu rakibe karşı gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında da Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir karara imza attı.

4 Aralık 2019 Çarşamba 00:03 Güncelleme: 04.12.2019 00:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





