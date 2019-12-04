Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Juventus'ta geleceği büyük merak konusu olan ve Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından istenen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili kulübün sportif direktörü Fabio Paratici çarpıcı açıklamalarda bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Aralık 2019 Çarşamba 08:03
Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı başta Milan olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyordu.

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Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Torino ekibinde yeterince şans verilmeyen genç futbolcu, A Milli Takım'da gösterdiği performansla, EURO 2020 elemelerinin en iyileri arasında gösterilmişti.

Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'den, milli yıldızı da ilgilendiren bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Milano'da düzenlenen Serie A Yılın Ödülleri törenine katılan Paratici, burada kulübün transfer politikasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Paratici, takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Ronaldo ayrılmayacak, 2020-2021 sezonunda da Juventus forması giyecek" ifadelerini kullandı.

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