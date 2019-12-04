Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...

Juventus'ta geleceği büyük merak konusu olan ve Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından istenen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili kulübün sportif direktörü Fabio Paratici çarpıcı açıklamalarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Aralık 2019 Çarşamba 08:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı başta Milan olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Torino ekibinde yeterince şans verilmeyen genç futbolcu, A Milli Takım'da gösterdiği performansla, EURO 2020 elemelerinin en iyileri arasında gösterilmişti.
Juventus Sportif Direktörü FabioParatici'den, milli yıldızı da ilgilendiren bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Milano'da düzenlenen Serie A Yılın Ödülleri törenine katılan Paratici, burada kulübün transfer politikasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Paratici, takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen CristianoRonaldo ile ilgili, "Ronaldo ayrılmayacak, 2020-2021 sezonunda da Juventus forması giyecek" ifadelerini kullandı.