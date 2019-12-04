Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

A Milli Futbol Takımı'mızın ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın golcü yıldızı Cenk Tosun için İspanya'da flaş bir iddia ortaya ortaya atıldı... Mevcut teknik direktörü Marco Silva ile yıldızı uyuşmayan Cenk'e kısa zaman içerisinde müjde gelebilir...
4 Aralık 2019 Çarşamba 12:50
Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

A Milli Futbol Takımı'mız ile EURO 2020'de sahne almaya hazırlanan Cenk Tosun, mevcut menajeri Marco Silva tarafından yeterince forma şansı bulamıyordu...

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Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 mağlubiyet alan ve 4 galibiyet 2 beraberlikle düşme potasının hemen üstünde, 17. sırada yer alan Everton, menajer Marco Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

Son olarak Çağlar Soyüncü'nün de formasını giydiği Leicester deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Everton'da yönetim, Portekizli teknik direktörün kredisinin bittiğini düşünüyor...

Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

İspanyol basınında yer alan habere göre Everton, aradığı menajeri buldu...

Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

Cenk Tosun'a da teknik direktörlük yapacak yeni isim İspanyol Marcelino (Marcelino García Toral) olabilir...

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