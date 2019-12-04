Cenk Tosun'a müjde! Yeni teknik direktörü İspanya'dan geliyor

A Milli Futbol Takımı'mızın ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın golcü yıldızı Cenk Tosun için İspanya'da flaş bir iddia ortaya ortaya atıldı... Mevcut teknik direktörü Marco Silva ile yıldızı uyuşmayan Cenk'e kısa zaman içerisinde müjde gelebilir...

4 Aralık 2019 Çarşamba 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





