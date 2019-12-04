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Medipol Başakşehir maçında inanılmaz görüntü! Yaşananlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan maçlarla devam ediyor... Bu kapsamda bir üst tura çıkmak için mücadele veren takımlardan Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçı İstanbul ekibi Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanırken karşılaşma öncesi ortaya çıkan görüntüler ise görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar ve o anlardan kareler...
4 Aralık 2019 Çarşamba 15:01
Güncelleme: 04.12.2019 16:12
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i ağırladı.
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Trabzon VakfıKebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde ilginç görüntüler vardı...
Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir çok bölümü sular altında kaldı.
Yedek kulübeleri de yağıştan nasibini aldı ve o bölümler de sular altında kaldı.
Futbolcular seremoni için sahaya çıktıkları anda büyük zorluk yaşarken, kulübedeki futbolcular karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.