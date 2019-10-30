İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı. Karşılaşma sonrası iki ekipten de değerlendirmeler geldi.