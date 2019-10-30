İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları! - Son dakika Türkiye Kupası haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı. Karşılaşma sonrası iki ekipten de değerlendirmeler geldi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 23:14 Güncelleme: 30.10.2019 23:30
İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe akdeniz ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldu.

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İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Mücadele konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona ererken Sarı-Lacivertliler bir üst tura yükseldi.

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Fenerbahçe'nin golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi.

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

Karşılaşma sonrası iki cepheden isimler mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

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