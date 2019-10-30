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İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe mücadelesi maç sonu açıklamaları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı. Karşılaşma sonrası iki ekipten de değerlendirmeler geldi.
30 Ekim 2019 Çarşamba 23:14
Güncelleme: 30.10.2019 23:30
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe akdeniz ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldu.
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Mücadele konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona ererken Sarı-Lacivertliler bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe'nin golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi.
Karşılaşma sonrası iki cepheden isimler mücadeleyi değerlendirdi.