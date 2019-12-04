Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Futbol analiz ve araştırma şirketi WhoScored, Avrupa'nın en iyi 5 liginde forma giyen 21 yaş altı oyunculardan bir ilk 11 belirledi. Belirlenen 11 oyuncu arasında A Milli Takım'da forma giyen genç yıldız da yer aldı. İşte o liste...

4 Aralık 2019 Çarşamba 00:25 Güncelleme: 04.12.2019 00:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





