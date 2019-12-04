Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Futbol analiz ve araştırma şirketi WhoScored, Avrupa'nın en iyi 5 liginde forma giyen 21 yaş altı oyunculardan bir ilk 11 belirledi. Belirlenen 11 oyuncu arasında A Milli Takım'da forma giyen genç yıldız da yer aldı. İşte o liste...
4 Aralık 2019 Çarşamba 00:25 Güncelleme: 04.12.2019 00:31
Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Avrupa'nın en iyi 5 liginde forma giyen 21 yaş altı en iyi oyunculardan oluşan ilk 11 belli oldu.

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Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Ayın en iyi futbolcularının belirlendiği 11'de A Milli Takım'ın genç yıldızı da yer aldı.

Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Bundesliga'da 13. haftanın 11'ine seçilen ve Union Berlin karşılaşmasında da asist kaydeden Ozan Kabak listede kendine yer buldu.

Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

İŞTE AVRUPA'NIN EN İYİ 5 LİGİNDE AYIN 21 YAŞ ALTI EN İYİ 11'İ

Avrupa'da 21 yaş altı en iyi 11 belli oldu! Listede 1 Türk

Ramsdale (Bournemouth)

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