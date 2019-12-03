Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. konuyla ilgili Guardiola'dan açıklama geldi. İşte son gelişmeler...
3 Aralık 2019 Salı 19:06 Güncelleme: 03.12.2019 19:14
Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, bu sezon Premier Lig'de adeta fırtına gibi esiyor.

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Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Son olarak Cenk Tosun'un görev yaptığı Everton'ı yenip üst üste 6. galibiyetini alan Leicester City rekor kırmaya devam ediyor.

Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

İLK KEZ ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAZANDILAR

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Everton maçını son anlarda attığı golle 2-1 kazandı ve üst üste 6.kez galip geldi.

Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Leicester City şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda bile en fazla 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Leicester City son 6 lig maçını kazanırken bu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.

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