Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. konuyla ilgili Guardiola'dan açıklama geldi. İşte son gelişmeler...

3 Aralık 2019 Salı 19:06 Güncelleme: 03.12.2019 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





