Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. konuyla ilgili Guardiola'dan açıklama geldi. İşte son gelişmeler...
3 Aralık 2019 Salı 19:06
Güncelleme: 03.12.2019 19:14
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Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, bu sezon Premier Lig'de adeta fırtına gibi esiyor.
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Son olarak Cenk Tosun'un görev yaptığı Everton'ı yenip üst üste 6. galibiyetini alan LeicesterCity rekor kırmaya devam ediyor.
İLK KEZ ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAZANDILAR
Çağlar Söyüncü'nün takımı LeicesterCity, Everton maçını son anlarda attığı golle 2-1 kazandı ve üst üste 6.kez galip geldi.
Leicester City şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda bile en fazla 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
LeicesterCity son 6 lig maçını kazanırken bu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.