PSG, Ligue 1'in 9. haftasında Olympique Lyon'u ağırladı. PSG, Lyon'dan Fekir'in 7. dakikada sakatlandığı ve iki takımın da 10 kişi kaldığı ilk yarıyı, Neymar'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

Başkent ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kylian Mbappe, 61, 66, 69 ve 74. dakikada kaydettiği gollerle takımının sahadan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.

Puan tablosunun zirvesindeki PSG, bu sezon ligde çıktığı 9. karşılaşmayı da kazandı.