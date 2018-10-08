Mbappe 4 gol attı, PSG kazandı – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Mbappe 4 gol attı, kazandı

    Mbappe 4 gol attı, <a href="/index/psg?id=e5852061-6944-49ff-acc0-3187f09e8636" class="" rel="tag">PSG</a> kazandı

    (Ligue 1) lideri Saint-Germain (), 'nin 4 gol attığı maçta 'u 5-0 yendi.

    , Ligue 1'in 9. haftasında 'u ağırladı. , Lyon'dan Fekir'in 7. dakikada sakatlandığı ve iki takımın da 10 kişi kaldığı ilk yarıyı, 'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

    Başkent ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu , 61, 66, 69 ve 74. dakikada kaydettiği gollerle takımının sahadan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Puan tablosunun zirvesindeki , bu sezon ligde çıktığı 9. karşılaşmayı da kazandı.

    1. 8.10.2018 00:35
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:01
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