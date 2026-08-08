Hakan ısrarı

Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü İnter'le önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in önümüzdeki hafta İtalya'ya geçeceği ve Hakan için İnter'le masaya oturacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, daha önce Hakan için 15 milyon euroya kadar çıkmış ancak İtalyan ekibi, 20 milyon euronun üzerinde bir rakam istemişti. Bu görüşmede sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Hedef; yapılacak bu görüşmede transferi bitirmek ve lig başlamadan önce de Hakan'ı İstanbul'a getirip imzayı attırmak.
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