Talisca parlıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, parlamaya devam ediyor... Geldiği günden bu yana attığı gollerle sarı-lacivertlileri zaferden zafere koşturan Brezilyalı yıldız, 2026-27 sezonuna da muhteşem bir giriş yaptı...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'ye karşı oynanan her iki karşılaşmada da ağları havalandırarak Fenerbahçe'yi üst tura taşıyan sambacı, çarşamba akşamı Sturm Graz maçında da yine resital sundu.

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Fenerbahçe'yi sırtlayan Anderson Talisca'nın kulüpteki durumu belirsizliğini koruyor. 10+4 yabancı kuralından dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollar ayrılabilir. 32 yaşındaki oyuncuya ülkesi Brezilya'dan tam 4 takım talip. Sambacının durumu, ay sonuna kadar netleşecek.