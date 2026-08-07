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Haberler Fenerbahçe Hiç şansı yok

Hiç şansı yok

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de darmadağın etti. Attığından fazlasını kaçıran, topa %72 gibi oranla sahip olan, sarı- lacivertliler, istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçe'nin bu performansına Avusturya basını da kayıtsız kalamadı. Ülkede yayın yapan gazeteler Sturm Graz'ın turu geçmesinin mucizelere bağlı olduğunu vurguladı ve temsilcimizden övgüyle bahsetti. İşte Avusturya basınının manşetleri;

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Hiç şansı yok

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de darmadağın etti. Attığından fazlasını kaçıran, topa %72 gibi oranla sahip olan, sarı- lacivertliler, istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçe'nin bu performansına Avusturya basını da kayıtsız kalamadı. Ülkede yayın yapan gazeteler Sturm Graz'ın turu geçmesinin mucizelere bağlı olduğunu vurguladı ve temsilcimizden övgüyle bahsetti. İşte Avusturya basınının manşetleri;

MÜCADELEYE GİREMEDİ

SPORT ORF: "Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı.

Maçta hiçbir zaman üstünlük kuramadı." KURIER:

"Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı." SKY SPORTS: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, Avusturya ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı." DIE PRESSE:

"Graz ekibi, adeta bir kazan gibi olan atmosferin tüm etkisini hissetti."

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