Vangelis Pavlidis adımı

Golcü transferinde alternatiflerini belirleyen Fenerbahçe, Benfica’dan Vangelis Pavlidis’e teklif götürdü. 27 yaşındaki Yunan golcüyü isteyen sarı-lacivertliler, Portekiz kulübüyle temas kurdu. Benfica, Pavlidis için 50 milyon euro talep etti. Sözleşmesi Haziran 2029’a kadar süren tecrübeli forvetin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Golcü transferinde alternatiflerini belirleyen Fenerbahçe, Benfica'dan Vangelis Pavlidis'e teklif götürdü. 27 yaşındaki Yunan golcüyü isteyen sarı-lacivertliler, Portekiz kulübüyle temas kurdu. Benfica, Pavlidis için 50 milyon euro talep etti. Sözleşmesi Haziran 2029'a kadar süren tecrübeli forvetin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.