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Haberler Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonuna UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle başladı ve finale çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonuna UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle başladı ve finale çıktı. Belçika'da Leuven'deki Den Dreef Stadyumu'nda oynanan yarı finalde Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşan Fenerbahçe arsaVev, 2-1 kazandı. Gollerimizi Ece Türkoğlu ve Maria Alves attı. Geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk galibiyetiyle tarihi bir zafere imza attı. Final 8 Ağustos Cumartesi oynanacak.
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