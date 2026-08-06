Galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Takımının performansından memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Her maç oyunumuzu daha da geliştiriyoruz. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sezon sonunda da inşallah şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.