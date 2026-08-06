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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galibiyeti hak ettik

Galibiyeti hak ettik

Teknik direktör İsmail Kartal, “Galibiyeti fazlasıyla hak ettik” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Takımının performansından memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Her maç oyunumuzu daha da geliştiriyoruz. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sezon sonunda da inşallah şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

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